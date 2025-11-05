На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Система видеонаблюдения в Лувре была защищена примитивным паролем

Liberation: система видеонаблюдения в Лувре защищалась паролем Louvre
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Система видеонаблюдения в Лувре защищалась паролем Louvre и работала на устаревшем оборудовании Windows 2000. Об этом сообщила газета Liberation.

Вскоре после ограбления министр культуры Рашида Дати заявляла, что системы безопасности музея не дали сбоя. Однако десять дней спустя тон изменился. Выступая перед правительством, она сказала, что сигнализация сработала, но «недостатки в системе безопасности действительно были».

После этого Дати объявила о первых экстренных мерах по проверке и устранению пробелов в системе безопасности.

Как пишет La Parisien, на допросе двое задержанных сделали неожиданные заявления. Один утверждал, что не знал, что грабит Лувр. По его словам, он думал, что проник в музей, который «расположен рядом со стеклянной пирамидой». Второй считал, что взламывает обычное закрытое здание.

Полиция Франции продолжает изучать все гипотезы относительно заказчиков ограбления: организованная преступность, сеть торговцев произведениями искусства или сочетание того и другого.

До этого прокурор Парижа сообщил, что нападение на музей совершили мелкие преступники из неблагополучных районов столицы, а не профессиональные грабители.

Ранее в Париже произошло новое крупное ограбление.

