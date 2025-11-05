Пассажиры массово отравились во время круиза на московском теплоходе

Около 10 пассажиров теплохода «Сергей Дягилев», который курсирует по туристическому маршруту между Москвой и Угличем, попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Около 10 человек, в том числе дети, почувствовали симптомы недомогания. <...> Среди симптомов: рвота, диарея и жуткие спазмы в животе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все началось на второй день круиза. Туристы смогли облегчить симптомы, купив в аптеке Углича медикаменты. После того, как они вернулись в Москву, их госпитализировали.

В августе сообщалось о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой», следовавшем по маршруту Москва – Казань – Москва. По данным журналистов, десятки туристов пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что это была не острая кишечная инфекция.

