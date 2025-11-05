На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры массово отравились во время круиза на московском теплоходе

SHOT: 10 пассажиров теплохода «Сергей Дягилев» попали в больницу с отравлением
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Около 10 пассажиров теплохода «Сергей Дягилев», который курсирует по туристическому маршруту между Москвой и Угличем, попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Около 10 человек, в том числе дети, почувствовали симптомы недомогания. <...> Среди симптомов: рвота, диарея и жуткие спазмы в животе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все началось на второй день круиза. Туристы смогли облегчить симптомы, купив в аптеке Углича медикаменты. После того, как они вернулись в Москву, их госпитализировали.

В августе сообщалось о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой», следовавшем по маршруту Москва – Казань – Москва. По данным журналистов, десятки туристов пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что это была не острая кишечная инфекция.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания детей в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами