На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания детей в Дагестане

Роспотребнадзор: 10 детей в Дагестане заразились дизентерией в детских садах
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Причиной недомогания детей в дагестанском селе Дылым Казбековского района могла стать дизентерия, которой несовершеннолетние заразились от сотрудников детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Был установлен возбудитель заболевания — шигелла (возбудитель дизентерии). <...> По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в учреждениях проводится дезинфекция. Их работа временно приостановлена.

Пострадавшие дети находятся в Казбековской центральной районной больнице. Предполагалось, что у них острая кишечная инфекция. В пресс-службе администрации Казбековского района 1 ноября сообщали, что «детишки чувствуют себя хорошо».

По факту случившегося начала проверку прокуратура.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами