Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания детей в Дагестане

Роспотребнадзор: 10 детей в Дагестане заразились дизентерией в детских садах

Причиной недомогания детей в дагестанском селе Дылым Казбековского района могла стать дизентерия, которой несовершеннолетние заразились от сотрудников детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Был установлен возбудитель заболевания — шигелла (возбудитель дизентерии). <...> По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в учреждениях проводится дезинфекция. Их работа временно приостановлена.

Пострадавшие дети находятся в Казбековской центральной районной больнице. Предполагалось, что у них острая кишечная инфекция. В пресс-службе администрации Казбековского района 1 ноября сообщали, что «детишки чувствуют себя хорошо».

По факту случившегося начала проверку прокуратура.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.