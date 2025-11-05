На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину арестовали за публичные приставания к президенту Мексики

Публично пристававшего к президенту Мексики Клаудии Штейнбаум мужчину арестовали. Об этом пишет El Iniversal.

Мужчина был задержан в районе, где совершил домогательство.

Инцидент произошел, когда глава государства разговаривала с гражданами на улице. К ней сзади подошел незнакомец, обнял, коснулся ее груди и попытался поцеловать. Госпожа Шейнбаум спокойно отреагировала на действия мужчины, отодвинула его руки от себя, повернулась и улыбнулась ему. Подбежавшая к этому моменту охрана попыталась скрутить мужчину, который, судя по видео из сети, находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако президент призвала «не беспокоиться».

Отмечается, что Клаудия Шейнбаум регулярно встречается с жителями Мексики, пожимает им руки и делает селфи с толпой. В администрации президента пока не прокомментировали случившееся, однако то, что домогательство произошло на глазах у службы безопасности спустя несколько дней после покушения на мэра Уруапана, которое произошло в центре города, вызвало вопросы о надежности охраны политика.

Ранее в Южной Корее опровергли сообщение об аресте руководителя охраны президента.

