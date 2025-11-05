На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президента Мексики Клаудию Шейнбаум домогался незнакомец на улице

AP: пьяный мужчина пытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум
Президента Мексики Клаудию Шейнбаум на улице схватил неизвестный мужчина и пытался ее поцеловать. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Инцидент произошел, когда глава государства разговаривала с гражданами на улице. К ней сзади подошел незнакомец, обнял и пытался поцеловать. Госпожа Шейнбаум спокойно отреагировала на действия мужчины, отодвинула его руки от себя, повернулась и улыбнулась ему. Подбежавшая к этому моменту охрана попыталась скрутить мужчину, который, судя по видео из сети, находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако президент призвала «не беспокоиться».

Отмечается, что Клаудия Шейнбаум регулярно встречается с жителями Мексики, пожимает им руки и делает селфи с толпой. В администрации президента пока не прокомментировали случившееся.

Видео со случившемся быстро распространилось в социальных сетях. Увидев ролик, пользователи интернета раскритиковали незащищенность политиков. В частности, 4 ноября Шейнбаум встречалась с вдовой Карлоса Альберто Мансо — мэра Уруапана, на которого было совершено покушение 1 ноября на центральной площади города. Мужчина не выжил.

Ранее France 24 сообщил о подготовке покушения на президента Макрона.

