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В Южной Корее опровергли сообщение об аресте руководителя охраны президента

Полиция опровергла сообщение об аресте главы охраны президента Юн Сок Ёля
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Kim Hong-ji/Reuters

Правоохранительные органы Южной Кореи опровергли информацию об аресте исполняющего обязанности директора службы охраны президента страны Ким Сон Хуна. Об этом, ссылаясь на специальную группу по расследованию попытки введения в стране военного положения, сообщает южнокорейский телеканал KBS.

По имеющимся достоверным данным, по состоянию на 09:30 по местному времени (03:30 мск) Ким Сон Хун арестован не был.

Ранее некоторые южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Сон Хуна задержали полицейские.

15 января сообщалось, что южнокорейская полиция пытается арестовать руководителей охраны президента страны — Ким Сон Хуна и начальника одного из департаментов спецслужбы Ли Кван У. Полицейские находились перед резиденцией президента в Ханнамдоне и уговаривали сотрудников охраны пропустить их внутрь, для того чтобы задержать Ким Сон Хуна и Ли Кван У.

Ранее депутаты парламента Южной Кореи объявили президенту страны импичмент.

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