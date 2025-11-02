На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась» в полете и решила покурить

Baza: пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила сигарету во время полета
true
true
true

Пассажирка самолета из Москвы в Сухум после часа полета «подзадолбалась» и закурила. Об этом сообщает Baza.

Telegram-канал пишет, что женщина шла к туалету с зажженной сигаретой в руке. Там ее встретили бортпроводницы. Они убеждали пассажирку прекратить курить и вернуться на место. Судя по видео, женщина с ними спорила.

В посте уточняется, что после приземления ее передали правоохранителям. Однако вскоре пассажирка появилась в одном из отелей города. Курение в самолете обошлось ей в 1,5 тыс. руб.

Летом этого года трансатлантический перелет из Канкуна в Лондон был сорван из-за пары, которую застукали за курением в туалете самолета. Экипаж несколько раз делал женщине и мужчине замечания, но нарушители игнорировали требования, а затем между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Тогда пилот самолета принял решение об экстренной посадке в американском штате Мэн. После приземления американские пограничники вывели нарушителей из самолета. Остальным пассажирам пришлось ночевать в отеле, ожидая нового рейса до Лондона.

Ранее раненого бойца СВО сняли с рейса в Москве из-за запаха табака.

