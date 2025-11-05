На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи составили карту чекапов по возрасту

Врач Журавлева: после 50 лет людям важно проходить онкоскрининг
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В разном возрасте пациентам важно проходить определенные обследования в рамках чекапов, чтобы вовремя заметить развитие недугов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, медицинский журналист Кристина Журавлева.

Так, в возрасте 20-29 лет рекомендуется ежегодно проверять артериальное давление, индекс массы тела, сдавать общий анализ крови (по показаниям), проходить осмотр у стоматолога, дерматолога. В 30-39 к этому списку добавляются скрининги по женскому здоровью, мониторинг запасов железа, витамина D (по показаниям), в 40-49 стоит планировать базовый кардиориск-чек (АД, липидограмма, глюкоза/HbA1c по показаниям), оценку веса и окружности талии. После 50 лет в карту чекапов также входит онкоскрининг.

«Чекап — это последовательность, а не лотерея. Мы смотрим на возраст и индивидуальные факторы риска, составляем короткий список анализов и скринингов на год и превращаем профилактику в привычку. Такой план всегда дешевле и спокойнее, чем лечить внезапность», — отметила врач-терапевт, специалист по превентивной медицине Наталья Лаврентьева.

Врач-остеопат Владислав Мирошниченко до этого говорил, что диспансеризация крайне важна для отслеживания здоровья организма и помогает предотвращать массу опасных заболеваний. Регулярный чекап показан всем, но после 40 лет проходить его нужно не реже, чем раз в год.

Ранее мужчинам старше 40 объяснили, как ухаживать за собой без лишнего пафоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами