Врачи составили карту чекапов по возрасту

В разном возрасте пациентам важно проходить определенные обследования в рамках чекапов, чтобы вовремя заметить развитие недугов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, медицинский журналист Кристина Журавлева.

Так, в возрасте 20-29 лет рекомендуется ежегодно проверять артериальное давление, индекс массы тела, сдавать общий анализ крови (по показаниям), проходить осмотр у стоматолога, дерматолога. В 30-39 к этому списку добавляются скрининги по женскому здоровью, мониторинг запасов железа, витамина D (по показаниям), в 40-49 стоит планировать базовый кардиориск-чек (АД, липидограмма, глюкоза/HbA1c по показаниям), оценку веса и окружности талии. После 50 лет в карту чекапов также входит онкоскрининг.

«Чекап — это последовательность, а не лотерея. Мы смотрим на возраст и индивидуальные факторы риска, составляем короткий список анализов и скринингов на год и превращаем профилактику в привычку. Такой план всегда дешевле и спокойнее, чем лечить внезапность», — отметила врач-терапевт, специалист по превентивной медицине Наталья Лаврентьева.

Врач-остеопат Владислав Мирошниченко до этого говорил, что диспансеризация крайне важна для отслеживания здоровья организма и помогает предотвращать массу опасных заболеваний. Регулярный чекап показан всем, но после 40 лет проходить его нужно не реже, чем раз в год.

