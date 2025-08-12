На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, как часто нужно проходить чекап россиянам после 40 лет

Врач Мирошниченко: после 40 лет нужно ежегодно проходить полный чекап
true
true
true
close
Syda Productions/Shutterstock/FOTODOM

Диспансеризация крайне важна для отслеживания здоровья организма и помогает предотвращать массу опасных заболеваний. Регулярный чекап показан всем, но после 40 лет проходить его нужно не реже, чем раз в год, заявил врач-остеопат Владислав Мирошниченко в пресс-центре НСН.

Специалист напомнил, что согласно статистике Минздрава в прошлом году диспансеризацию прошли 109 млн человек, из них 27 млн дети. При регулярном прохождении чекапа проще отслеживать изменения в организме и делать выводы о здоровье, что особенно важно людям старшего возраста, подчеркнул врач.

«Людям в возрасте старше 40 лет рекомендую проводить такой чекап хотя бы раз в год. Зачастую есть заболевания, которые проще обнаружить на ранней стадии и не запускать в хроническое состояние», — подчеркнул Мирошниченко.

Помимо уже включенных в диспансеризацию обязательных обследований важно проводить на обязательной основе осмотр стоп, считает основатель и руководитель сети центров подологии PodoProFeet Наталья Ковалевская. Здесь акцент, по ее мнению, нужно сделать на людях после 60 лет и тех, у кого есть сахарный диабет, а их в России насчитывается порядка 12 млн человек.

«Людям с хроническими заболеваниями, ожирением обязательно нужно проходить диспансеризацию», — заключила медик.

До этого директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина рассказала «Газете.Ru», что диспансеризация играет ключевую роль в своевременном выявлении и профилактике серьезных заболеваний, включая онкологические. В 90% случаев рак, обнаруженный на ранней стадии, поддается лечению. Диспансеризация проводится бесплатно для всех обладателей полиса ОМС старше 18 лет. Комплексные чекапы, а также специальную программу помощи при выявлении онкологического заболевания также включают в программы ДМС по желанию компании.

Ранее россиян предупредили о подорожании медобследований в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами