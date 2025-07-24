Мужчинам старше 40 объяснили, как ухаживать за собой без лишнего пафоса

Эксперт в области косметологических разработок компании Impulse Device Алена Шевердина в беседе с РИАМО дала советы мужчинам старше 40 по уходу за собой без лишнего пафоса и показной глянцевости. По ее словам, хотя бы раз в неделю следует физически расслабляться, например сходить в сауну или к массажисту. Кроме того, важно следить за кожей лица, освоив домашние LED-гаджеты, снижающие отечность и улучшающие микроциркуляцию.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Полина Голубкова, у мужчин и женщин старше 30 возрастные изменения проявляются достаточно активно. В этот промежуток времени можно подключать косметологические процедуры, проводимые в клиниках.

«Один раз в год — чекап. Сдать анализы, исключить воспаления, проверить гормоны. Современные частные лаборатории дают детальную расшифровку анализов, готовые интерпретации и даже базовые рекомендации, основанные на международных протоколах», — продолжила Шевердина.

Она также посоветовала минимум 15 минут ежедневно уделять физической активности. Это может быть прогулка, лестница вместо лифта, упражнения дома. Кроме того, специалист рекомендует не пренебрегать базовым уходом за кожей — использовать гель для умывания, сыворотки и кремы.

Недавно ученые из США и Франции разработали новый биомаркер, позволяющий оценить не хронологический, а функциональный возраст человека — то есть насколько хорошо организм справляется с задачами, важными для здорового старения. Эта система получила название IC Clock.

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