В Хакасии рассказали о состоянии посетителей кинотеатра, получивших ожоги глаз

Минздрав: пострадавшие в кинотеатре в Абакане находятся на амбулаторном лечении
Посетители кинотеатра в Абакане, которые обратились с жалобами на ожоги глаз, находятся на амбулаторном лечении. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Хакасии.

«Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального минздрава, всего за помощью обратились 32 человека, в том числе 20 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Ожидается, что произошедшее не будет иметь каких-либо тяжелых последствий для их здоровья, отметили в ведомстве.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус». По информации журналистов, сотрудник перед одним из сеансов 3 ноября забыл выключить бактерицидные лампы, из-за чего все находившиеся в зале люди получили ожоги сетчатки.

По факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Следователи допросят пострадавших в ближайшее время и проведут экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее в одном из кинотеатров в Аргентине на зрителей упал потолок.

