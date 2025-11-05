На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии более 30 человек получили ожоги сетчатки при посещении кинотеатра

Bram Janssen/AP

Более 30 человек обратились к офтальмологам с поражением сетчатки после просмотра фильма в одном из кинотеатров в Республике Хакасия. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Медицинская помощь потребовалась посетителям кинотеатра «Наутилус» в городе Абакане. По информации журналистов, сотрудник перед одним из сеансов 3 ноября забыл выключить бактерицидные лампы, из-за чего все находившиеся в зале люди получили ожоги сетчатки. Всего пострадали 32 человека, включая 20 детей.

«Один из пострадавших рассказал, что глаза у посетителей начали сильно болеть спустя несколько часов после просмотра [фильма]. <...> К счастью, специалисты оказали помощь оперативно: угрозы потери зрения ни у кого сейчас нет», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

18 июня Telegram-канал Mash сообщил, что российские туристы из Благовещенска пострадали во время посещения 9D-кинотеатра в китайском городе Хэйхэ. В зал, вмещавший 176 жителей, люди заходили по 10 человек. Вскоре после начала показа в помещении сломалась половина кресел, при этом пять граждан РФ оказались в числе последних вошедших. В результате они получили переломы и ушибы, однако сотрудники заведения не оказали им никакой помощи из-за языкового барьера.

Ранее в одном из кинотеатров в Аргентине на зрителей упал потолок.

