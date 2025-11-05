В Абакане завели дело после ожога глаз у посетителей кинотеатра

В Хакасии возбудили дело после ожога глаз у зрителей в кинотеатре в Абакане

Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре возбуждено в Хакасии. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по республике в Telegram-канале.

По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале в кинотеатре города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, включая несовершеннолетних, получили ожоги глаз.

Следователи допросят пострадавших в ближайшее время и проведут экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус». У пострадавших — 32 зрителей, которые пришли на фильм «Папины дочки» — диагностировали фотокератит (ожог роговицы глаза, вызванный ультрафиолетовым излучением).

Они рассказали каналу, что бактерицидные лампы висели на стене зала и были включены. Сотруднику, который забыл выключить их перед сеансом, может грозить лишение свободы.

