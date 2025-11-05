Россиянам объяснили, как добиться установки пандуса и подъемника в подъезде

При проживании в многоквартирном доме человека с инвалидностью управляющая компания обязана установить в подъезде пандусы или подъемники, чтобы обеспечить ему доступ в жилое помещение, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. При отказе от выполнения требования можно подать иск в суд, объяснил он в беседе с RT.

Требование об обеспечении жильцов свободным доступом в квартиру предусмотрено законом о соцзащите инвалидов и другими документами. Чтобы добиться этого, нужно обратиться в УК, ТСЖ или орган местного самоуправления и подтвердить справкой необходимость оборудования, пояснил Якубовский.

Затраты на работы могут покрываться разными способами, в том числе за счет средств собственников, но для этого нужно соответствующее решение принято на собрании жильцов. Также финансироваться установка пандуса или подъемника может по федеральной программе «Доступная среда» и прочим проектам.

«При отказе в установке можно обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или в суд, — подчеркнул парламентарий. — Как показывает судебная практика, даже без решения общего собрания собственников управляющая компания обязана обеспечить доступность, если иначе гражданин не может попасть в жилье».

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пандусы и подъемники для инвалидов-колясочников в России должны устанавливаться не только к подъезду дома, но и по всему пути до квартиры. Чтобы нормы исполнялись «с большим энтузиазмом», он призвал ввести реальную персональную ответственность, четко определить исполнителя и ответственного за каждый вид работ. До тех пор, пока обязательства можно будет на кого-то переложить, и спросить будет, по сути, не с кого, считает депутат.

Ранее жена Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» не попала в театр из-за пандуса.