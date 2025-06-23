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В Госдуме предложили поддержать инвалидов-колясочников

Депутат Аксененко: пандусы для инвалидов должны быть по всему пути до квартиры
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ivan_vershok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пандусы и подъемники для инвалидов-колясочников в России должны устанавливаться не только к подъезду дома, но и по всему пути до квартиры, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Очевидно, что многие нынешние нормы «доступной среды» устарели и не соответствуют окружающей действительности. Их вполне можно пересмотреть. Вижу жизнеспособным предложение давать распоряжение об установке пандуса вместе с предоставлением инвалидной коляски. Сейчас государство может ее предоставить на основании индивидуальной программы реабилитации. А подъемники устанавливаются только в том случае, если это отдельно дополнительно прописано в ИПР. Думаю, вполне оправданно и возможно одновременное предоставление коляски с установкой пандуса или подъемника не только к подъезду, но и по всему пути до квартиры. Это было бы справедливо и увело бы от бюрократических проволочек», — отметил Аксененко.

По его словам, чтобы нормы исполнялись «с большим энтузиазмом», необходимо вводить реальную персональную ответственность, четко определить исполнителя и ответственного за каждый вид работ.

До тех пор, пока обязательства можно будет на кого-то переложить, и спросить будет, по сути, не с кого, добавил депутат.

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