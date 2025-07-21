Жена Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» не попала в театр из-за пандуса

Прикованная к коляске актриса Полина Бычкова не попала на спектакль в театр имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге из-за отсутствия пандусов для инвалидов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жена актера Виктора Бычкова, известного по роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», хотела посетить театр с матерью, 70-летним супругом и несовершеннолетним сыном. По словам женщины — инвалида 1-й группы — они пришли на спектакль «Барон Мюнхгаузен», общая стоимость билетов на который составила 10 тысяч рублей.

В фойе театра им объяснили, что поднимать людей на колясках не могут, и рекомендовали вызвать за свой счет спецбригаду из клиники для транспортировки.

Бычкова добавила, что семья часто ходит в театры, и раньше таких проблем не возникало — обычно администрация самостоятельно занимается вызовом спецслужб, а Бычковы всегда заранее предупреждают, что будут на спектакле. В этот раз до администрации театра они дозвониться не смогли. Со слов женщины, она написала жалобу на возврат средств, однако деньги за билеты до сих пор не вернули.

У Бычковой-Белинской случился инсульт семь лет назад. Женщине сделали операцию и трепанацию. Жена актера сейчас не может передвигаться самостоятельно и вынуждена использовать инвалидное кресло. По словам Бычкова, супруга пробовала все современные методы лечения, но результаты оставляют желать лучшего.

Ранее в Госдуме предложили поддержать инвалидов-колясочников дополнительными пандусами.