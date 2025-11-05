На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево экстренно приземлился летевший из Ставрополя самолет

Самолет Ставрополь — Москва сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Boeing, выполнявший рейс СтавропольМосква, благополучно приземлился в »Шереметьево» после технических проблем с гидросистемой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В аэропорту «Шереметьево» в 15:00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы», — сказал собеседник агентства.

Специалисты выясняют все обстоятельства авиаинцидента.

5 ноября на Камчатке следователи начали доследственную проверку из-за самолета АН-26, который при посадке стойкой шасси задел фонарь светового огня. Воздушное судно осуществляло рейс по маршруту Петропавловск-КамчатскийПалана. В СК добавили, что никто из пассажиров судна не пострадал. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

В конце октября пассажирский самолет, вылетевший в столицу Таджикистана, развернулся и совершил посадку в Казани. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо. На место прибыли медики, которые осмотрели мужчину, но от госпитализации он отказался.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.

