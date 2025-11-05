Прокурор запросил 14 лет лишения свободы для экс-замгубернатора Ростовской области

Прокурор призвал суд приговорить бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, которого обвиняют в получении взятки и хранении оружия, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Прошу признать Кушнарева виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет колонии строгого режима со штрафом 475 миллионов 50 тысяч рублей», — сказал прокурор.

23 октября Кировский районный суд Ростова-на-Дону поддержал иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 160 млн рублей с Кушнарева.

Экс-замгубернатора обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Ранее Кушнарев признал вину по делу о хранении оружия.