На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев назвал мировые СМИ мафией

Блогер Артемий Лебедев: мировая пресса — это одна большая мафия
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Мировые СМИ представляют собой мафиозное объединение, которое избавляется от людей, транслирующих неугодное им мнение, заявил в своем блоге дизайнер Артемий Лебедев. Видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мировая пресса — это одна большая мафия. А если кто-то не в этой мафии, то, соответственно, это правые экстремисты, их лишают возможностей и всего на свете. Покруче, чем у нас, умеют отодвинуть от правильного влияния и правильной сетки вещания», — сказал Лебедев, комментируя ситуацию с Израилем и Палестиной.

По его словам, Тель-Авив оказывает большое влияние на новостную повестку, так как финансирует многие медиа, поэтому ему долгое время удавалось купировать негативную информацию о притеснениях палестинцев. Однако в последнее время Израиль «творит такую дичь», что это уже вышло за пределы влияния СМИ, и люди начали массово обсуждать это между собой, заключил блогер.

Таким образом Лебедев отреагировал на задержание главного военного адвоката страны генерал-майора Ифат Томер-Йерушальми, которую подозревают в причастности к утечке видео с изнасилованием палестинских заключенных.

Ранее в Италии уволили журналиста за вопрос о репарациях Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами