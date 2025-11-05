Артемий Лебедев назвал мировые СМИ мафией

Мировые СМИ представляют собой мафиозное объединение, которое избавляется от людей, транслирующих неугодное им мнение, заявил в своем блоге дизайнер Артемий Лебедев. Видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мировая пресса — это одна большая мафия. А если кто-то не в этой мафии, то, соответственно, это правые экстремисты, их лишают возможностей и всего на свете. Покруче, чем у нас, умеют отодвинуть от правильного влияния и правильной сетки вещания», — сказал Лебедев, комментируя ситуацию с Израилем и Палестиной.

По его словам, Тель-Авив оказывает большое влияние на новостную повестку, так как финансирует многие медиа, поэтому ему долгое время удавалось купировать негативную информацию о притеснениях палестинцев. Однако в последнее время Израиль «творит такую дичь», что это уже вышло за пределы влияния СМИ, и люди начали массово обсуждать это между собой, заключил блогер.

Таким образом Лебедев отреагировал на задержание главного военного адвоката страны генерал-майора Ифат Томер-Йерушальми, которую подозревают в причастности к утечке видео с изнасилованием палестинских заключенных.

Ранее в Италии уволили журналиста за вопрос о репарациях Израиля.