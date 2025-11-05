В Италии уволили журналиста за вопрос о репарациях Израиля

Итальянское агентство Nova прекратило сотрудничество со своим репортером Габриеле Нунциати после того, как он на брифинге Еврокомиссии провел параллель между конфликтами на Украине и в Газе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на самого журналиста.

Во время мероприятия Нунциати напомнил представителям Евросоюза о призывах к России выплатить репарации Украине и задал вопрос, должен ли, по аналогии, Израиль профинансировать восстановление сектора Газа.

После брифинга репортер, по его словам, получил несколько «напряженных» звонков от руководства, а 27 октября ему сообщили о расторжении контракта. В агентстве Nova заявили, что вопрос журналиста «создал ложный знак равенства и продемонстрировал непонимание принципов международного права».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала предоставить Киеву кредит за счет замороженных российских активов, который должен быть возвращен только в случае выплаты Россией «репараций». В МИД России назвали такие инициативы «оторванными от реальности» и предупредили о «болезненном ответе» в случае конфискации российских средств.

