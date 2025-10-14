На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд избрал меру пресечения бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург»

Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий бывшему генеральному директору телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрова, который является одним из пяти фигурантов дела о хищении денег Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петрова Бориса Михайловича», — сказано в сообщении.

10 октября московский суд вынес меру пресечения четырем фигурантам дела о хищении денег Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.

Замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова отправили в СИЗО на два месяца. При этом главе петербургского Фонда культуры, семьи и детства Сергей Кожокара предстоят два месяца домашнего ареста.

Также суд назначил запрет определенных действий депутату заксобрания Петербурга Александру Малькевичу, а блогера Николая Камнева арестовали на два месяца.

По данным следствия, агентство в 2020-2021 годах заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности организации в интернете. Однако представитель фонда не делал публикаций, а в агентство предоставил документы о якобы выполненных работах. Руководство телеканала было в курсе этого, но все равно подписало документы и перечислило денежные средства в сумме 37,2 млн рублей.

Ранее суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» к пяти годам колонии.

