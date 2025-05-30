Россиянин, приговоренный в Финляндии к пожизненному сроку, пытается оспорить решение суда

Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению, 13 мая подала апелляцию на приговор суда. Об этом заявила адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«В стостраничном тексте с избытком приведены факты, подтверждающие полную невиновность Тордена. Сторона обвинения также планировала подать апелляцию», — сказала она.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению. Обвинение запросило для него такое наказание в декабре прошлого года. В январе в посольстве России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в стране не повлияет на непредвзятость правосудия.

Ранее прокуратура Финляндии обжаловала приговор россиянину Тордену.