На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине перевернулся автомобиль военного комиссариата

Пять человек пострадали при переворачивании автомобиля ТЦК в Одесской области
true
true
true
close
Shutterstock

Авария с участием автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 5 ноября.

«Бус ТЦК попал в ДТП и перевернулся, пострадали пятеро сотрудников», — говорится в материале.

Другие подробности в материале не уточняются.

3 ноября издание «Страна.ua» написало, что в Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного мужчину от сотрудников военного комиссариата. Публикация была дополнена кадрами с места событий, на которых запечатлено, как жительница города открывает дверь автомобиля ТЦК. В этот момент ей в лицо распыляют газ, пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

В тот же день в районе Аркадия в Одессе мужчина, пытаясь сбежать от представителей территориального центра комплектования, спрыгнул с крыши здания. В результате гражданину удалось скрыться из виду и не попасться сотрудникам ТЦК.

Ранее в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мобилизованный мужчина при отправке на фронт взорвал гранату.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами