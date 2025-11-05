На Украине перевернулся автомобиль военного комиссариата

Пять человек пострадали при переворачивании автомобиля ТЦК в Одесской области

Авария с участием автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 5 ноября.

«Бус ТЦК попал в ДТП и перевернулся, пострадали пятеро сотрудников», — говорится в материале.

Другие подробности в материале не уточняются.

3 ноября издание «Страна.ua» написало, что в Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного мужчину от сотрудников военного комиссариата. Публикация была дополнена кадрами с места событий, на которых запечатлено, как жительница города открывает дверь автомобиля ТЦК. В этот момент ей в лицо распыляют газ, пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

В тот же день в районе Аркадия в Одессе мужчина, пытаясь сбежать от представителей территориального центра комплектования, спрыгнул с крыши здания. В результате гражданину удалось скрыться из виду и не попасться сотрудникам ТЦК.

Ранее в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мобилизованный мужчина при отправке на фронт взорвал гранату.