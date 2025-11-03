На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одессе женщине распылили газ в лицо за попытку отбить мобилизованного от ТЦК

В Одессе украинка получила газом в лицо за попытку отбить мужчину от ТЦК
true
true
true
close
Shutterstock

В Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и получила в лицо газом. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.

На кадрах, опубликованных им, видно, как женщина открывает автомобиль ТЦК и в этот момент ей распыляют газ в лицо. Пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

«В Одессе женщина получила струю газа в лицо, как только открыла бус ТЦК для попытки отбить мобилизованного», — говорится в посте.

До этого в одесской Аркадии мужчина, пытаясь убежать от военкомов, спрыгнул с крыши здания. На видео, которое распространено в соцсетях, видно, как мужчина, увидев сотрудников ТЦК, бежит по крыше, пытаясь от них скрыться. Он спрыгивает с крыши в подсобное помещение и скрывается из виду. В это время в помещение вырываются два сотрудника военкома, но никого не обнаруживают.

2 ноября в Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Инцидент произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

Ранее военный профсоюз на Украине призвал прекратить силовую мобилизацию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами