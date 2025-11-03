В Одессе женщине распылили газ в лицо за попытку отбить мобилизованного от ТЦК

В Одессе украинка получила газом в лицо за попытку отбить мужчину от ТЦК

В Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и получила в лицо газом. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.

На кадрах, опубликованных им, видно, как женщина открывает автомобиль ТЦК и в этот момент ей распыляют газ в лицо. Пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

«В Одессе женщина получила струю газа в лицо, как только открыла бус ТЦК для попытки отбить мобилизованного», — говорится в посте.

До этого в одесской Аркадии мужчина, пытаясь убежать от военкомов, спрыгнул с крыши здания. На видео, которое распространено в соцсетях, видно, как мужчина, увидев сотрудников ТЦК, бежит по крыше, пытаясь от них скрыться. Он спрыгивает с крыши в подсобное помещение и скрывается из виду. В это время в помещение вырываются два сотрудника военкома, но никого не обнаруживают.

2 ноября в Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Инцидент произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

Ранее военный профсоюз на Украине призвал прекратить силовую мобилизацию.