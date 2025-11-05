На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд закрыл от СМИ процесс по делу о теракте против генерала Кириллова

ТАСС: суд закрыл от СМИ процесс по делу о теракте в отношении генерала Кириллова
true
true
true
close
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд закрыл от СМИ рассмотрение уголовного дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Суд постановил в закрытом режиме до оглашения приговора провести судебное следствие в связи с продолжением расследования уголовного дела, а также в целях сохранения безопасности участников судебного разбирательства», — заявил судья.

8 октября Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование теракта против генерала. Материалы дела были направлены в суд.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за случившееся.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.

Убийство генерала Кириллова
