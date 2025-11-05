На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Германии нашла лезвия в детских сладостях после Хэллоуина

Spiegel: в немецком Киле неизвестные вставили лезвия в угощения на Хэллоуин
Depositphotos

В немецком городе Киль неизвестные подмешали бритвенные лезвия в конфеты, которые раздавались детям на Хэллоуин. Об этом сообщили газете Der Spiegel в местной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

По данным ведомства, женщина с четырьмя детьми обходила дома в районе Хассе и собирала угощения. Позже, когда семья пересматривала собранные сладости, мать обнаружила среди них лезвия. Никто из детей не пострадал. Женщина обратилась в полицию, которая возбудила дело и начала проверку обстоятельств происшествия.

Правоохранители призвали родителей внимательно осматривать сладости, собранные детьми во время праздника. В полиции подчеркнули, что подобные действия «не имеют ничего общего с безобидным весельем Хэллоуина» и назвали их крайне безответственными.

До этого сообщалось, что в США 47-летняя бывшая телеведущая Энжелин Мок напала с ножом на свою 80-летнюю мать Аниту Аверс в ночь на Хэллоуин. Расправившаяся со старушкой экс-журналистка при этом пытались убедить полицию, что нанесла матери раны, чтобы спасти себя. Мок арестовали и поместили в тюрьму округа Седжуик под залог в $1 млн.

Ранее «Газета.Ru» показала, как москвичи отмечали Хэллоуин.

