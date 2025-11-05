На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе начали устанавливать новогоднюю елку

В Новокузнецке Кемеровской области начали собирать новогоднюю елку. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на очевидцев, распространивших видео.

На опубликованных в местных Telegram-каналах кадрах видно, как на одной из площадей, которую перекрыли временными металлическими ограждениями, расположился свежий каркас для елки.

Местных жителей предупредили, что погода в регионе вскоре начнет меняться. В среду, 5 ноября, днем на улице ожидается плюсовая температура, однако, ночью возможно похолодание.

«В ночное время по области местами похолодает до -6...-11°C, днем ожидается -3...+2°C местами до -8°C. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, снег, местами гололедные явления, гололедица, дымка», — добавили в сообщении.

В конце октября сообщалось, что рядом с главным входом в столичный Парк Горького установили новогоднюю елку. По словам журналистов, на елке пока совсем нет украшений, а сама она находится за забором. При этом отмечается, что до празднования Нового года остается более двух месяцев.

Ранее стилист рассказал, как модно украсить елку в 2026 году.

