В Дагестане с острым отравлением поступили в больницу несколько детей

Прокуратура: несколько детей поступили в больницу с отравлением в Дагестане

В Казбековском районе Дагестана в больницу поступили несколько детей с признаками острой кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, все дети поступили в отделение ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» в период с 31 октября по 1 ноября.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что ход и результаты проверки находятся на контроле.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в республике Дагестан шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. Инцидент произошел в Махачкале. Пострадавших направили в инфекционный районный центр. По данным канала, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.