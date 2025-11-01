На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане с острым отравлением поступили в больницу несколько детей

Прокуратура: несколько детей поступили в больницу с отравлением в Дагестане
true
true
true
close
Shutterstock

В Казбековском районе Дагестана в больницу поступили несколько детей с признаками острой кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, все дети поступили в отделение ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» в период с 31 октября по 1 ноября.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что ход и результаты проверки находятся на контроле.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в республике Дагестан шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. Инцидент произошел в Махачкале. Пострадавших направили в инфекционный районный центр. По данным канала, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами