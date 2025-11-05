Американцы подали в суд на власти США из-за талонов на питание

Bloomberg: малоимущие американцы подали в суд на власти из-за талонов на питание

Малоимущие американцы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за риска оказаться без талонов на питание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Администрация Трампа столкнулась с новой проблемой в противостоянии по поводу пособий на продовольственную помощь в связи с прекращением федерального финансирования — иском, поданным получателями пособий, которые заявляют, что им грозит голод», — говорится в сообщении.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна (временного прекращения работы правительства).

3 ноября министр транспорта Шон Даффи рассказал, что США могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна полеты станут небезопасными. Он добавил, что страна пока не готова к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

Ранее политолог допустил, что шатдаун в США организован намеренно.