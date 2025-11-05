Суд отклонил жалобу защиты на арест Абызова

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями. Об этом сообщает РИА Новости.
Рассмотрение жалобы адвокатов проходило без участия самого Абызова. Он предпочел не участвовать в заседании.
6 октября Тверской суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря.
По версии следствия, бывший министр, используя свое служебное положение, оказал давление на институт развития венчурного рынка, намереваясь простимулировать финансирование в американскую компанию. Ущерб по новому беду составит более 300 млн рублей.
Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц. Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября 2025 года. Михаил Абызов не признал вину по новому уголовному делу.
Экс-министр уже отбывает 12-летний срок в Сыктывкаре по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Ранее в Москве осудили бизнесмена за мошенничество при ремонте здания Генштаба.