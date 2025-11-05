На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отклонил жалобу защиты на арест Абызова

Мосгорсуд оставил в силе арест Абызова по новому делу о мошенничестве
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение жалобы адвокатов проходило без участия самого Абызова. Он предпочел не участвовать в заседании.

6 октября Тверской суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря.

По версии следствия, бывший министр, используя свое служебное положение, оказал давление на институт развития венчурного рынка, намереваясь простимулировать финансирование в американскую компанию. Ущерб по новому беду составит более 300 млн рублей.

Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц. Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября 2025 года. Михаил Абызов не признал вину по новому уголовному делу.

Экс-министр уже отбывает 12-летний срок в Сыктывкаре по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Ранее в Москве осудили бизнесмена за мошенничество при ремонте здания Генштаба.

