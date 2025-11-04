На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве осудили бизнесмена за мошенничество при ремонте здания Генштаба

Суд в Москве приговорил бизнесмена к семи годам за махинации с ремонтом Генштаба
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве заочно приговорили к семи годам лишения свободы бывшего совладельца компании «Стройсервисгрупп» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Уголовное производство связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, пострадавшем от пожара 11 лет назад.

В Хамовническом суде сообщили, что обвиняемый признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Позднее апелляция оставила приговор в силе, отклонив требование прокуратуры о его ужесточении. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Согласно показаниям свидетеля, ремонт выполняло контролируемое осужденным ООО «Монтаж-Проект». Работы вели медленно, а часть из них — и вовсе некачественно. По словам очевидца, подрядчик создавал лишь видимость активной деятельности, а после нескольких месяцев безрезультатной работы договор с ним был расторгнут.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, пожар, после которого потребовался ремонт, произошел 5 марта 2014 года на территории воинской части. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, а одного офицера спасти не удалось.

Ранее курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей.

