Россиянам объяснили, как избежать блокировки из-за переводов между своими счетами

Россияне начали сталкиваться с блокировками со стороны банков за перевод средств между своими счетами. Это связано с ужесточением требований по борьбе с отмыванием денег, поэтому перед переводом, особенно крупным, важно заранее принять меры и предупредить банк, рассказал 360.ru главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев.

Эксперт призвал россиян каждый перевод денег подписывать сообщением, а также предупреждать банк – для этого лучше всего лично прийти в отделение, считает он.

При этом Разуваев отметил, что считает неправильным такой суровый подход, так как перевод денег себе не должен так регулироваться. По его мнению, в будущем, вероятно, ситуация изменится.

«Считаю, что и переводы близким родственникам на любые суммы не должны блокировать. Надеюсь, все это устаканят. Это частная жизнь граждан, я бы ее не трогал», — заключил экономист.

До этого аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина отметила, что блокировки при переводах самому себе вызывают подозрения, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Также подозрительными операциями считаются частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.

Чтобы не попасть под блокировку, советует аналитик, не следует делать десятки переводов на мелкую сумму, совершать операции с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода, а при переводе крупной суммы — заранее уведомить об этом банк, посоветовала специалист.

Ранее россиянам рассказали, за какие комментарии при переводе денег могут заблокировать счет.