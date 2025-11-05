Землетрясение в Таджикистане ощутили в Узбекистане

МЧС: землетрясение в Таджикистане магнитудой 4,3 ощущалось и в Узбекистане

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его ощутили в Узбекистане. Об этом сообщает МЧС Республики.

«Землетрясение на территории Таджикистана. Расстояние от эпицентра до Ташкента 133 километра в юго-западном направлении. Время: 10:58:23 (8.58.23 мск) 05.11.2025. Магнитуда: 4,3.Глубина: 12 км Эпицентр: Согд (Согдийская область - ред.), Таджикистан», — говорится в посте.

В ночь на 3 ноября в афганских провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере страны произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате более 2 тысяч домов полностью или частично разрушены. В международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца опасаются, что эти цифры будут меняться по мере развития ситуации.

Отмечается, что поисково-спасательные работы затрудняются из-за сложного рельефа местности и разрушенной инфраструктуры. Кроме того, люди могут столкнуться с угрозой переохлаждения на фоне приближающейся зимы.

В результате произошедшего более 980 человек пострадали и еще 24 спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Афганистане ощутили в Душанбе.