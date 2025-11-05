На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение в Таджикистане ощутили в Узбекистане

МЧС: землетрясение в Таджикистане магнитудой 4,3 ощущалось и в Узбекистане
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его ощутили в Узбекистане. Об этом сообщает МЧС Республики.

«Землетрясение на территории Таджикистана. Расстояние от эпицентра до Ташкента 133 километра в юго-западном направлении. Время: 10:58:23 (8.58.23 мск) 05.11.2025. Магнитуда: 4,3.Глубина: 12 км Эпицентр: Согд (Согдийская область - ред.), Таджикистан», — говорится в посте.

В ночь на 3 ноября в афганских провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере страны произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате более 2 тысяч домов полностью или частично разрушены. В международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца опасаются, что эти цифры будут меняться по мере развития ситуации.

Отмечается, что поисково-спасательные работы затрудняются из-за сложного рельефа местности и разрушенной инфраструктуры. Кроме того, люди могут столкнуться с угрозой переохлаждения на фоне приближающейся зимы.

В результате произошедшего более 980 человек пострадали и еще 24 спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Афганистане ощутили в Душанбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами