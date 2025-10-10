В России заметно чаще ищут сотрудников, умеющих работать с ИИ

HeadHunter: число вакансий с упоминанием нейросетей выросло в 10 раз за пять лет

С 2020 года число вакансий в России, где работодатели упоминают нейросети, выросло почти в 10 раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

По данным сервиса, владение инструментами искусственного интеллекта становится новым базовым навыком не только для специалистов из ИТ, но и для представителей креативных и сервисных профессий.

Чаще всего требование умения работать с нейросетями встречается в резюме копирайтеров и редакторов — медианная предлагаемая зарплата для таких специалистов составляет около 78 тыс. рублей. Среди дизайнеров этот показатель — 69,4 тыс. рублей, у маркетологов — около 85 тыс. рублей.

Растет и доля предложений в сфере ИТ: умение использовать нейросети все чаще упоминается в вакансиях программистов (со средней зарплатой от 160 тыс. рублей), аналитиков (около 150 тыс. рублей) и тестировщиков.

В то же время навык взаимодействия с нейросетями все чаще встречается и в неожиданных областях. В 2025 году он появился в описаниях вакансий для секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и даже электромонтажников.

«За последние пять лет усилился тренд на востребованность так называемых сквозных навыков — умение работать с нейросетями, владение no-code-инструментами и компетенции в области этики. Это касается уже не только ИТ-специалистов, но и представителей самых разных профессий, включая работников сферы обслуживания и «синих воротничков». Такой сдвиг отражает развитие рынка труда и расширение круга умений, которые сотрудникам необходимо прокачивать для успешной карьеры», — отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно обсуждать личную жизнь с нейросетями.