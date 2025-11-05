На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии прорвало дамбу

В Чурапчинском улусе Якутии прорвало дамбу, спасатели готовят ремонт
true
true
true
close
Служба спасения Якутии

В Чурапчинском улусе Якутии произошел прорыв дамбы «Кладбищенская», однако угрозы подтопления близлежащего села Харбала 2-я нет. Об этом сообщили в республиканской службе спасения.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 ноября во время сброса воды с дамбы. Уточняется, что уровень воды в районе прорыва остается на 4 метра ниже критического. В службе отметили, что происшествие может осложнить заготовку льда и движение по автозимнику.

К 11:50 по местному времени (05:50 мск) ширина прорыва составляла около 4 метров при глубине 30–40 сантиметров. На месте работают специалисты, которые занимаются подготовкой к ремонтным работам, запланированным на 7 ноября.

В ликвидации последствий участвуют спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

До этого режим чрезвычайной ситуации вводили на территории Енисейска в Красноярском крае в связи с угрозой разрушения дамбы на реке Мельничная. В МЧС сообщали, что разрушение инженерного сооружения произошло из-за временного износа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал полпреду Путина о восстановлении Белгородского водохранилища.

