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В российском городе объявили режим ЧС из-за разрушения дамбы

В Енисейске ввели режим ЧС в связи с угрозой разрушения дамбы
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Shutterstock/sunakri

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Енисейска в Красноярском крае в связи с угрозой разрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

Из заявления следует, что разрушение инженерного сооружения происходит по причине временного износа. Сначала в городе ввели режим повышенной готовности, а затем объявили режим ЧС из-за увеличения провала в дамбе.

«В случае обрушения произойдет перекрытие реки Мельничная», — предупредили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время на дамбе ограничено движение как пешеходов, так и транспорта. Машины и люди вынуждены передвигаться в объезд.

16 июля два моста и дорожное полотно на трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов Магаданской области оказались повреждены из-за паводков, вызванных проливными дождями. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, на участке дороги Палатка — Кулу — Нексикан было временно ограничено движение. Кроме того, в Сусумане в связи с резким подъемом уровня воды в реке Берелех подтопило дорогу к районной больнице.

Ранее в Забайкальском крае ливни подтопили десятки приусадебных участков.

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