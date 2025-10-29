На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал полпреду Путина о восстановлении Белгородского водохранилища

Гладков доложил полпреду по ЦФО о ситуации на Белгородском водохранилище
Telegram-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 октября провел встречу с полномочным представителем президента РФ Владимира Путина в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, которому доложил об обстановке в регионе. Об этом Гладков рассказал в своем Telegram-канале.

«Сообщил о ходе восстановления дамбы Белгородского водохранилища. Проговорили о действиях правительства Белгородской области в части защиты плотины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гладков отчитался о реализации нацпроектов в области.

Украинские военные периодически атакуют плотину водохранилища в Белгородской области с 25 октября. Ответственность за удары взял на себя командующий подразделением Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр». Он сообщил, что удары был нанесены «птицами» его подразделения. По словам Бровди, в результате атаки ВСУ дамба получила повреждения.

Ранее стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ.

