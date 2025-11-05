В Сумах возникли перебои с водой из-за проблем с энергоснабжением

В некоторых районах украинского города Сумы на севере страны зафиксировали перебои с подачей воды. Об этом сообщила коммунальная служба «Горводоканал» городского совета.

В ведомстве пояснили, что один из водозаборных объектов оказался обесточен и был переведен на аварийно-резервное питание. В связи с этим 5 ноября подача воды для жителей будет осуществляться по графику и с пониженным давлением — с 5:00 до 10:00 по местному времени (с 6:00 до 11:00 мск).

Коммунальщики отметили, что водоснабжение восстановят в полном объеме после стабилизации энергоснабжения.

Накануне, 4 ноября, местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах, после чего «Горводоканал» подтвердил, что один из водозаборов города был временно обесточен.

1 ноября в Сумах пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением также возникли в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Ранее стало известно о блэкауте в части ДНР, подконтрольной Украине.