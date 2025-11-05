На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Частные дома повреждены в Орле после ночной атаки беспилотников

Клычков: в Орле из-за ночной атаки БПЛА повреждены семь домов
Shutterstock

В Орле в результате ночной атаки беспилотников были повреждены семь частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Орле ночью средствами РЭБ было перехвачено два реактивных БПЛА.

«Повреждения получили 7 частных домовладений и остекление в 1 многоквартирном доме», — написал губернатор, отметив, что никто не пострадал.

В данный момент ведутся работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки.

Утром Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи регионах.

Накануне сообщалось, что два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал «Газель».

Атаки БПЛА на Россию
