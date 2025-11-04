Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский округ, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал о дорогу. Мужчина был госпитализирован с баротравмой в Грайворонскую больницу. Взрыв повредил фасад частного дома.

В селе Головчино FPV-дрон атаковал территорию коммерческого объекта, в результате чего пострадал местный житель. Глава Грайворонского округа доставил мужчину в больницу, врачи которой диагностировали у пациента баротравму. В ближайшее время его направят на обследование в городскую больницу №2 Белгорода. Взрыв повредил входную группу и фасад здания.

4 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником «Газель» в Борисовском районе, пострадал мирный житель. Инцидент произошел в районе хутора Красиво. Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча. Автомобиль получил повреждения.

Ранее FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом.