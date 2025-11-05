На космодроме Восточный обесточили объекты стартового комплекса «Ангара» из-за долгов

Поставки электроэнергии на объекты, используемые на площадке стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области, ограничены из-за многомиллионного долга. Об этом сообщила «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) на своем сайте.

«Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потребленные ресурсы, который на сегодняшний день более 51 млн рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО «ПСО «Казань» — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что неоднократно обращались к руководству «ПСО «Казань» с просьбой оплатить задолженность, но строительная организация игнорирует это требование.

Под ограничения также попали объекты строительной компании, используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС Ангара. ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании «ПСО «Казань» банкротом.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2010 году. В 2023 году была завершена площадка, начались летно-конструкторские испытания. До конца года ожидается завершение строительства второй очереди.

В июне президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по вопросам строительства космодрома.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.