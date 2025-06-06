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Путин упразднил Комиссию по строительству космодрома Восточный

Путин упразднил Комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Соответствующий указ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Упразднить Комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный», — говорится в распоряжении главы государства.
Комиссия была образована в 2014 году.

Также российский лидер заявил, что профильный космический национальный проект готов. Путин отметил, что Россия гордится достижениями всех специалистов космической отрасли, и указал, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.

Космодром Восточный — российский космодром, предназначенный для запуска ракет «Союз-2» и ракет семейства «Ангара», первый российский гражданский космодром.

Задачами Комиссии было обеспечение согласованности действий федеральных и региональных органов власти при строительстве космодрома, а также контроль за эффективностью бюджетных расходов и соблюдением графика ввода в эксплуатацию основных объектов Восточного.

Ранее Трамп пообещал обсудить с Путиным размещение оружия в космосе.

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