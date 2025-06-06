Путин упразднил Комиссию по строительству космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Соответствующий указ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Упразднить Комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный», — говорится в распоряжении главы государства.

Комиссия была образована в 2014 году.

Также российский лидер заявил, что профильный космический национальный проект готов. Путин отметил, что Россия гордится достижениями всех специалистов космической отрасли, и указал, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.

Космодром Восточный — российский космодром, предназначенный для запуска ракет «Союз-2» и ракет семейства «Ангара», первый российский гражданский космодром.

Задачами Комиссии было обеспечение согласованности действий федеральных и региональных органов власти при строительстве космодрома, а также контроль за эффективностью бюджетных расходов и соблюдением графика ввода в эксплуатацию основных объектов Восточного.

Ранее Трамп пообещал обсудить с Путиным размещение оружия в космосе.