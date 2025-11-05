В доме престарелых в Боснии произошел крупный пожар

При пожаре в доме престарелых в Боснии не выжили 10 человек

Во время пожара в доме престарелых в Боснии и Герцеговине не выжили 10 человек. Об этом сообщает сайт tuzlanski.ba.

Пожар вспыхнул на седьмом этаже дома престарелых, находящегося в городе Тузла. Прибывшие пожарные смогли сначала локализовать, а затем и потушить пламя. При пожаре не удалось спасти 10 человек. Еще 20 человек получили травмы. Среди них пожарные, полицейские и медики.

Официальная информация от властей города ожидается утром.

29 марта стало известно, что в немецком городе Ганновере при пожаре в доме престарелых пострадали более 50 человек.

24 декабря сообщалось, что пожар произошел в доме для престарелых в Мюнхене.

В мае 2024 года в Бийске Алтайского края при пожаре в больнице эвакуировали более 40 человек.

Ранее во Франции сгорел один из старейших монастырей Шартрез-дю-Мон-Дьё.