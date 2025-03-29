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Свыше 50 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Германии

Bild: в Ганновере при пожаре в доме престарелых пострадали свыше 50 человек
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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В немецком городе Ганновере при пожаре в доме престарелых пострадали более 50 человек. Об этом пишет газета Bild.

«Пострадали более 50 человек, трое из них серьезно», — говорится в публикации.

По информации издания, пожар произошел в одной из комнат социального учреждения, расположенного в центре северного района Ганновера. В результате возгорания верхний этаж стал непригодным для проживания.

Причина пожара устанавливается.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Гамбурге из-за крупного пожара был уничтожен фасад стейк-хауса популярной сети Block House. Инцидент произошел в районе Фольксдорф, на территории торгового центра Weiße Rose, который включает как коммерческие площади, так и жилые квартиры. Из-за сильного задымления руководитель операции по тушению пожара принял решение эвакуировать жильцов, находившихся на верхних этажах. Для этой цели был предоставлен автобус, который вывез около 30 человек. Никто не пострадал. По данным Bild, не исключается возможность поджога.

Ранее в Германии из-за отсутствия сигнализации сгорела новая пожарная станция.

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