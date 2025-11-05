На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чиновник Кремля сформулировал пять вызовов для российской цивилизации

Харичев назвал раскол общества и депопуляцию главными вызовами для России
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство РИА Новости

Перед Россией как цивилизацией стоят пять ключевых вызовов, требующих идеологических ответов. Такую позицию сформулировал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в статье «Кто мы?», опубликованной в журнале «Государство», с которой ознакомились «Ведомости».

Среди основных вызовов чиновник выделил раскол в обществе, утрату суверенитета, депопуляцию, утрату доверия к институтам власти и «расчеловечивание». В качестве ответов предлагаются формирование солидарного общества, патриотическое воспитание, популяризация семейных ценностей, меритократия и воспитание «человека будущего».

«Если бы не случилась спецоперация, Россия в течение какого-то времени потеряла бы свой политический суверенитет», — утверждает Харичев, связывая сохранение суверенитета с патриотическим воспитанием молодежи.

В рамках разработки новой идеологии уже обсуждались вопросы формирования российского цивилизационного кода, включающего 56 ценностей, среди которых патриотизм, коллективизм, служение Отечеству и традиционные нравственные нормы.

7 октября Харичев сообщил, что новый Институт социальной архитектуры будет создан в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Харичев назвал текущую ситуацию в России и мире идеальным штормом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами