Чиновник Кремля сформулировал пять вызовов для российской цивилизации

Харичев назвал раскол общества и депопуляцию главными вызовами для России

Перед Россией как цивилизацией стоят пять ключевых вызовов, требующих идеологических ответов. Такую позицию сформулировал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в статье «Кто мы?», опубликованной в журнале «Государство», с которой ознакомились «Ведомости».

Среди основных вызовов чиновник выделил раскол в обществе, утрату суверенитета, депопуляцию, утрату доверия к институтам власти и «расчеловечивание». В качестве ответов предлагаются формирование солидарного общества, патриотическое воспитание, популяризация семейных ценностей, меритократия и воспитание «человека будущего».

«Если бы не случилась спецоперация, Россия в течение какого-то времени потеряла бы свой политический суверенитет», — утверждает Харичев, связывая сохранение суверенитета с патриотическим воспитанием молодежи.

В рамках разработки новой идеологии уже обсуждались вопросы формирования российского цивилизационного кода, включающего 56 ценностей, среди которых патриотизм, коллективизм, служение Отечеству и традиционные нравственные нормы.

7 октября Харичев сообщил, что новый Институт социальной архитектуры будет создан в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Харичев назвал текущую ситуацию в России и мире идеальным штормом.