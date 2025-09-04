На ВЭФ текущую ситуацию в России и мире назвали идеальным штормом

На сегодняшний день выборы выиграют только те, кто в ходе своей кампании предлагает социальные проекты и реализует их, отметил на сессии «Социальная архитектура развития: как проектировать Дальний Восток для жизни» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) начальник Управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«То, что сегодня происходит в мире и в стране, это идеальный шторм. Потому что геополитические изменения настолько грандиозны, что эта турбулентность, на неё надо реагировать очень быстро. Социальные эффекты технологических революций накладывают отпечаток на всю социальную ткань. И это происходит очень быстро, и к этому надо приспосабливаться», — отметил он.

По словам Александра Харичева, социальная архитектура делится на два больших кластера: модели будущего и социальное проектирование в настоящем. Второй подход предполагает развитие социальных проектов, которые имеют несколько основных направлений.

«Первая точка — это работа с общественным сознанием, которая касается актуализации ценностей или формирования в общественном сознании определенных социальных установок. В условиях информационно-психологической войны это становится для страны настолько важным, что, я бы сказал, это гарантия политического суверенитета страны. Вторая точка — это та насущная социальная проблематика, которая сегодня есть. Это множество различных расколов и проблем, которые есть в нашем обществе, и на которых, конечно, спекулируют наши враги», — подчеркнул начальник Управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.