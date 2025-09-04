На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ВЭФ текущую ситуацию в России и мире назвали идеальным штормом

Александр Харичев рассказал о кластерах социальной архитектуры
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На сегодняшний день выборы выиграют только те, кто в ходе своей кампании предлагает социальные проекты и реализует их, отметил на сессии «Социальная архитектура развития: как проектировать Дальний Восток для жизни» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) начальник Управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«То, что сегодня происходит в мире и в стране, это идеальный шторм. Потому что геополитические изменения настолько грандиозны, что эта турбулентность, на неё надо реагировать очень быстро. Социальные эффекты технологических революций накладывают отпечаток на всю социальную ткань. И это происходит очень быстро, и к этому надо приспосабливаться», — отметил он.

По словам Александра Харичева, социальная архитектура делится на два больших кластера: модели будущего и социальное проектирование в настоящем. Второй подход предполагает развитие социальных проектов, которые имеют несколько основных направлений.

«Первая точка — это работа с общественным сознанием, которая касается актуализации ценностей или формирования в общественном сознании определенных социальных установок. В условиях информационно-психологической войны это становится для страны настолько важным, что, я бы сказал, это гарантия политического суверенитета страны. Вторая точка — это та насущная социальная проблематика, которая сегодня есть. Это множество различных расколов и проблем, которые есть в нашем обществе, и на которых, конечно, спекулируют наши враги», — подчеркнул начальник Управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами