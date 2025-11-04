На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Брюсселя возобновил работу после инцидента с дроном

Soir: аэропорт Брюсселя возобновил работу после обнаружения беспилотника
true
true
true
close
EQRoy/Shutterstock/FOTODOM

Брюссельский международный аэропорт «Завентем» возобновил работу около 21:30 по местному времени после временной приостановки из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушном пространстве. Об этом сообщает бельгийское издание Soir.

По данным издания, воздушное движение полностью восстановлено. В настоящее время администрация аэропорта проводит внутреннее расследование инцидента.

Несколько самолетов, которые не успели приземлиться в Германии и Нидерландах после перенаправления, будут возвращены в брюссельский аэропорт для выполнения рейсов по расписанию.

Некоторые прилетавшие рейсы перенаправили в другие воздушные гавани Бельгии, в частности, в Льеж.

Незадолго до этого в США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности.

1 ноября аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за обнаружения БПЛА. Из-за инцидента были задержаны рейсы в Базель, Осло и Барселону, а самолеты из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Ранее в аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку.

