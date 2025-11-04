На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В АТОР оценили угрозу для российских туристов из-за тайфуна на Филиппинах

АТОР: тайфун «Калмаэги» не угрожает российским туристам на Филиппинах
close
Renz Adrian Ronda/Reuters

Тайфун «Калмаэги» не представляет прямой угрозы для российских туристов, которые отдыхают на территории Филиппин. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Несмотря на сложности, прямой угрозы для туристов, следующих инструкциям, нет. Местные власти и туроператоры следят за ситуацией и не допускают людей к опасным активностям. Все туристические группы находятся в безопасности», — отмечается в сообщении.

В АТОР уточнили, что из-за непогоды туроператоры скорректировали экскурсионные программы. Так, отменена поездка к Подземной реке в Пуэрто-Принсесе, а также пересматривается график морских экскурсий. Вместо этого туристам предлагают более безопасные занятия, включая спа-процедуры и культурные мероприятия.

По данным Управления по туризму Филиппин, в настоящее время на островах может находиться около 550–600 россиян. На текущий момент море полностью закрыто для всех видов паромов и лодок, из-за чего туристы не могут покинуть остров Боракай.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги», обрушившимся на островное государство. Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Ранее национальный авиаперевозчик Филиппин отменил более 30 рейсов из-за тайфуна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами