В аэропорту Вашингтона остановили прием и отправку воздушных судов

ФАУ остановило прием и отправку рейсов в аэропорту Вашингтона
Eduardo Munoz/Reuters

В США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе авиарегулятора.

«ФАУ известно о предполагаемой угрозе безопасности самолета в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажиры были высажены, а судно отведено от терминала, власти расследует инцидент», — сообщили в ФАУ.

При этом в пресс-службе воздушной гавани заявили, что ее «работа полностью приостановлена».

Отмечается, что приостановка работы аэропорта может быть связана с «неподтвержденной угрозой самолету» авиакомпании United Airlines.

До этого сообщалось, что в немецком Бремене беспилотный летательный аппарат (БПЛА) примерно на час прервал работу аэропорта. Он был замечен 2 ноября около 19:30 (21:30 мск). Оператора БПЛА пока не установили.

Как уточняется, из-за инцидента рейс из Лондона в Бремен перенаправили в Гамбург, а обратный рейс не смог вылететь вовремя.

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.

