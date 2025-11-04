Россияне смогут рассчитывать на бесплатную помощь при споре с работодателем в суде

Возможность бесплатного представления в суде интересов граждан при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав будет представлена гражданам РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, предает ТАСС.

Согласно нововведениям в закон «О бесплатной юридической помощи в РФ», дополняется перечень случаев, когда государственные юридические бюро и адвокаты могут оказывать бесплатную помощь истцам при рассмотрении дел в судах.

Как отмечается, среди дополнений: случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, о взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, а также о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится до 27 093 рублей, что повлияет на трудовые договоры, социальные выплаты и систему страховых взносов. Повышение МРОТ также приведет к изменению ряда социальных выплат, включая больничные, пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком.

